تراند الفن: “تموين المنيا”.. تحرير 151 محضرًا متنوعًا لضبط الأسواق والمخابز البلدية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - واصلت مدرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة وضبط المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمود يوسف، أن الحملات التفتيشية والرقابية التي شنتها المرية اليوم بمراكز ” بني مزار، ملوي، ديرمواس، سمالوط”، أسفرت عن ضبط عدد151 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف يوسف في بيان له، أن جميع المخالفات كانت في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق كالتالي ” خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود لوحة اعلان، عدم استخراج بون صرف، عدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود ميزان، تصرف في الرصيد الاستراتيجي، توقف إنتاج”، بينما في مجال متابعة الأسواق كالتالي” عدم اعلان عن الاسعار، عدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود فواتير، أماكن دون ترخيص، سلع غذائية ناقصة الوزن”، مشيرًا بعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين.

وكان قد، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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