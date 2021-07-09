تراند الفن: “تياترو تل” يواصل عروضه على مسرح المركز الثقافي بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحى “تياترو تل” لفرقة الجيزة المسرحية التابعة لفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك فى السابعة والنصف مساء على مسرح المركز الثقافى بالجيزة فى الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجارى، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فى إطار الموسم المسرحى.

العرض تأليف غريغورى غورين، ترجمة توفيق المؤذن، صياغة وأشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان سامح عيسى، استعراضات مناضل عنتر، ديكور وملابس نهاد السيد، ومن إخراج إبراهيم المهدى.

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