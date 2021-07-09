تراند الفن: خصم 20 ريالا من راتب ” حارس الأمن” عند التأخر دقيقة واحدة .. وهذا مقدار الحسم عن غياب يوم كامل!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: رصد تقرير نشرته صحيفة “الوطن” معاناة حراس الأمن حيث يعملون في بيئة عمل غير صحية، ويتعرضون لهضم حقوقهم المادية والمعنوية.

وأشار “التقرير” إلى أن معظم حراس الأمن يتقاضون رواتب ضعيفة جدا تتراوح بين 1800 و3000 ريال. بالإضافة لعدم توفير تأمين طبي وتدريب مناسب.

وأضاف التقرير أن بعض الشركات تتفن في الخصومات، إذ تحسم أجرة 3 أيام عمل عن كل يوم غياب، وتخصم 20 ريالا عن كل دقيقة تأخير. كما أنهم يعملون 8 ساعات متواصلة في اليوم الواحد دون أخذ قسط من الراحلة.

وقال أحد الحراس أنهم لا يستطيعون تملك سيارة، للذهاب بها إلى العمل، ولذا اتجه أغلبهم إلى شراء دراجات نارية (دباب)، ليذهبوا بها إلى عملهم، والتي يقودونها لمسافات طويلة، قد تتجاوز الـ45 دقيقة، في ظروف مناخية غير ملائمة مع شدة الحرارة صيفا، وشدة البرودة شتاء.

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