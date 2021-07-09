تراند الفن: تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - ارتفعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 903 جنيها، في حين سجل سعر أسمنت المعلم 818 جنيها، وارتفع سعر أسمنت الصخرة إلى 850 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي 910 جنيه، وبلغ سعر أسمنت السويس 890 جنيه، وارتفع سعر أسمنت حلوان إلى 905 جنيه.

فيما سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 820 جنيها، وبلغ سعر أسمنت سيناء 820 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت المسلة 830 جنيها.

وبلغ سعر الأسمنت الأبيض 2500 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت سوبر رويال وسوبر سيناء بين 2390 و2460 جنيه.

وتنتج مصر أكثر من 80 مليون طن من الأسمنت، بينما يبلغ حجم الاستهلاك في السوق المحلي 50 مليون طن، مما يخلق فائض في الإنتاج يتجاوز 30 مليون طن

و كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

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