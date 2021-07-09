تراند الفن: وعل ضال يظهر فجأة أمام السيارات وسط طريق عام بالباحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق تجول “وعل” وسط طريق عام مخصص للسيارات في الباحة.

وأظهر المقطع – الذي تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع – تجول الوعل بالقرب من السيارات.

وأعتبر مغردون أن الوضع بدأ يكون طبيعي وتتجول الكائنات الفطرية بحرية دون أن تصاد وتطارد . فيما أشار مغردون إلى أن تجول الوعل في الطريق تسبب في حدوث زحام.

وقال “مغرد” حاضر في المكان الغلط …. وربما يتعرض للدهس …. لماذا لا يوضع أجهزة تعقب من الجهة المسؤولة وإبعادها عن أماكن الخطر … إلى أن تعتاد على منطقتها الخاصة بعيدا عن العمران وحركة السكان .

وأضاف مغرد آخر: “اللي فكر بالمشروع وأطلقها ماله خلفية بالحياة الفطرية. الوعل البري مفروض يطلق بمنطقة جبلية بعيد عن المناطق السكانية يكفي زحمة المرور و الناس جالسة تصور والحوادث اللي بتسببها.”

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