تراند الفن: 5 علامات إرهاق تصيب المراهقين.. تعرف عليهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - الإرهاق مرحلة يعمل فيها الأطفال فوق طاقتهم لفترات طويلة، بينما يشعرون بنقص السيطرة على الموقف ولديهم شغف ضئيل أو معدوم للعمل، ويمكن أن يؤدي الإرهاق طويل الأمد أيضًا إلى جعلهم عرضة لأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

من المهم أن تكون لديك علامات الإرهاق هذه في الوقت الصحيح للمساعدة في التغلب على الموقف المعقد، وفيما يلي 5 علامات لتحديد الإرهاق عند المراهقين.

القلق

القلق هو استجابة جسمك الطبيعية للتوتر، ويتميز بمشاعر القلق أو الخوف التي تكون قوية بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية، فعندما يتجاوز مستوى التوتر المستوى الطبيعي، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى القلق، وهو أول علامة على الإرهاق.

الأرق

قد يؤثر الإرهاق أيضًا على كمية ونوعية نومك، فهو نتيجة الإجهاد المفرط والشعور الغامر، ويزيد الإجهاد من مستوى هرمونات الكورتيزول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأرق.

ألم جسدي

لا يؤثر الإرهاق على عقل ابنك المراهق فحسب، بل قد يكون له أيضًا تأثير على صحته الجسدية، وقد يعانون في كثير من الأحيان من آلام في الرقبة أو الظهر أو المعدة، وقد يكون الدوخة وجفاف الحلق والفم من العلامات الأخرى المرئية للإرهاق في المدرسة الثانوية.

السلوك العاطفي

الإجهاد المفرط يجعل المراهقين يشعرون بالإرهاق العاطفي والاستنزاف مما يجعلهم يتصرفون بشكل مختلف، وقد يشعرون غالبًا بأنهم عالقون أو محاصرون في موقف ما، وقد يتعاملون مع العديد من المشاعر في وقت واحد وقد يعبرون عنها بطرق مختلفة مثل السلوك الاندفاعي وانخفاض الحافز والخوف والغضب.

سلوك محفوف بالمخاطر

الإرهاق هو أيضًا مرحلة يبدأ فيها الأطفال في المخاطرة والانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، يلجئون إليها للتخلص من التوتر والشعور بالرضا.

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