تراند الفن: اقرأ الحادثة.. القبض على موكا حجازي وتجديد حبس مدير مكتب وزيرة الثقافة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددا من الوقائع والأحكام والقضايا، وكان أبرزها، القبض على فتاة التيك توك “موكا حجازي” بمنطقة أكتوبر، وتجديد حبس “أحمد.م. ص”، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وتفاصيل رفع اسم متهم بـ “ولاية سيناء” من قوائم الإرهاب، ونفي ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية من تصريحات لعدد من العناصر الإثارية زعموا خلالها تعرض بعض المحتجزات داخل السجون المصرية لانتهاكات جسدية.

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأداب، بقيادة اللواء عماد عكاشة، من ضبط فتاة التيك توك “موكا حجازي” بمنطقة أكتوبر.

وظهرت فتاة تدعى “موكا حجازي”، خلال مقطع الفيديو بصورة غير لائقة، متعدّية على الثوابت والعادات والتقاليد مما يوقعها تحت طائلة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة الـ “تيك توك” موكا حجازي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس “أحمد.م. ص”، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة تسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية.

كما أمرت جهات التحقيق بحبس كل من: “شاهين. ع”، و”محمد. ف”، و”مصطفى. ف”، و”هالة. ا”، موظفة بالشؤون القانونية في مكتب الوزيرة، على ذمة التهم المنسوبة إليهم في ذات القضية.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مستشار بالوزارة، بينما استأنفت جهات التحقيق وتم قبول الاستئناف واستمرار حبسه على ذمة القضية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات حلوان الدائرة “4”، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، برفع اسم المتهم خالد إبراهيم إسماعيل حسن من على قائمة الإرهابيين في القضية 137 لسنة 2018 “عسكرية”، المعروفة إعلاميا “تنظيم ولاية سيناء 4”.

المتهم خالد إبراهيم إسماعيل حسن، مصري ألقي القبض عليه بالإسكندرية يوم 30 مايو 2015 بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية في القضية رقم 137 لسنة 2018.

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