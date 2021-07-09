تراند الفن: ورش فنية لرسم الكاريكاتير ولقاءات أدبية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏45 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للتدريب على الرسم والتلوين، بجانب شرح نموذج للتعرف على مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة.

ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية “رسم الكاريكاتير” لرواد المرسم، كما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم سينما بعنوان “إقرأ لطفلك”، إلى جانب عقد نادى أدب سمالوط أمسية شعرية بعنوان “قراءة من نماذج شعر العامية” نتاج سيمنار أدبي لثقافة سمالوط ألقاها عشم الشيمى، ألقى نخبة من الشعراء بعض القصائد المتنوعة، فيما نفذ بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية بعنوان “شاطئ البحر”، كذلك أقامت مكتبة الشباب والروضة ورشة فنية رسم مناظر وتبلوهات فنية من البيئة المحيطة “ابراج الحمام، بينما ناقش بيت ثقافة أبو جرج كتاب بعنوان “دنيا الحشرات النافعة” تأليف الدكتور عز الدين فراج.

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