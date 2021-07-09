نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تقدم أقوى عروض التوفير على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تحطم الأسعار وتقدم أقوى عروض التوفير على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية وجميع مستلزمات البيت العصري بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، فبادروا بالسرعة والذهاب إلى أقرب فرع لديكم من فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتمتع بالخصومات المذهلة، حيث أن جميع هذه العروض ساريه في جميع الفروع من تاريخ ٧ يوليو وحتى ١٣ من نفس الشهر أو حتى نفاذ الكمية، ونقدم إليكم أهم وأقوى العروض في هذا القسم من خلال هذا المقال كما يلي.

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية:

ودائماً ما تسعى مجموعة بنده هايبر بنده إلى تخصيص عروض هذا القسم حسب ما تحتاج إليه ربة الأسرة في مطبخها، ومنزلها لتسهيل العناء عليها، لذلك ركزت على عروض الخلاطات الكهربائية والعصارات الكهربائية أيضاً والتي تسعفها في عمل أفضل العصائر الفرش، وأيضاً تقدم عروض المكواة الكهربائية وإليكم أفضل العروض.

خلاط مولينكس بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

قطاعة مولينكس بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

عصارة كليك أون بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

مكواه تيفال بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

محضرة طعام مع خلاط أبيض أرايتي بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال.

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة:

لأن مع قدوم الصيف تكثر الرحلات والخروج أن واللجوء إلى الوجبات السريعة تقدم بندة مجموعة متنوعة من العروض على المقلايات وقدور الطبخ غير اللاصقة، وإليكم أفضل العروض كما يلي.

مكيف سبليت دورا 21500 BTU بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 2,899 ريال.

قدر غير لاصق من مستر كوك بمقاسات مختلفة وبأسعار تنافسية تبدأ من 20 ريال وحتى 30 ريال حسب المقاس.

طقم مقلاة غير لاصقة رويال فورد مكون من 3 قطع مقاسات وأحجام مختلفة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 92 ريال.