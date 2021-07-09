تراند الفن: روان وحيد تشارك “إيفانجيلين” في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صدر حديُثا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عمل جديد للكاتبة روان وحيد بعنوان “إيفانجيلين” ما وراء الرجال، عن دار تويتة للنشر والتوزيع، ويستمر المعرض حتى 15 يوليو الجاري، بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن أجواء العمل

“هي أسمها صدفه ! ولا الاصح نقول عليها قدر ؟ أينكان أسمها ايه هتفضل دايما حياتنا مليانه أحداث جديدة و تفاصيل بتحصل وأشخاص بيظهروا و يختفوا من غير أي ترتيب و بشكل مفاجأ

أي بني ادم بيظهر في حياتك مهما كان مدته في رحلتك بيلعب دور في شكل حياتك بطريقه أو بأخري .لكن اللي دايما تكون متأكد منه إن مفيش حاجه بتحصل من غير سبب سواء حتى لو كان السبب خفي . وعلشان تكون سعيد حاول متدورش على أجابات لاسئله في دماغك ،لأن ببساطة الحياه عباره عن عقده كبيره من الاسئله ، عيش باللي تعرف تجاوبه وبس ، عيش مرتاح و خفيف .وخليك واثق إن القدر أو الصدفه هتجمعك بشخص يقدر يجاوبك على ألاسئله اللي كنت تتمنى تعرف أجاباتها بس ساعتها هتحس إن لا مزيد من الاسئله ، لا مزيد من الحديث لا مزيد من الأشخاص فقط هو /هي وبس”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.