- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 21 زيارة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وقوع مضاربة بين مجموعة من الشبان.
وأظهر الفيديو تبادل اللكمات بين الشبان المشاركين في المضاربة وقيام 3 منهم بالاعتداء بالضرب على شخص آخر. فيما كان يقف عدد من الشبان يشاهدون ما يحدث دون تدخل لفض الشجار.
وأشار عدد من المغردين والذين تداولوا المقطع إلى وقوع المضاربة في مجمع تجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لكمات عنيفة.. شاهد: مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.