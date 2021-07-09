تراند الفن: لكمات عنيفة.. شاهد: مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت المرصد 21 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وقوع مضاربة بين مجموعة من الشبان.

وأظهر الفيديو تبادل اللكمات بين الشبان المشاركين في المضاربة وقيام 3 منهم بالاعتداء بالضرب على شخص آخر. فيما كان يقف عدد من الشبان يشاهدون ما يحدث دون تدخل لفض الشجار.

وأشار عدد من المغردين والذين تداولوا المقطع إلى وقوع المضاربة في مجمع تجاري.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-09-at-2.56.05-AM.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.