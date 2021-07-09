تراند الفن: تفاصيل جديدة في واقعة اغتيال رئيس هايتي.. والتحقيقات تكشف “مفاجأة” بعد تشريح الجثة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات الأولية التي أجريت في موقع اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، الذي قتل في مقر إقامته الشخصي فجر أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة.

ووفقا للتحقيقات، فقد وجدت في جثة رئيس هايتي 12 طلقة نارية من عيار 9 و5.56 ملم، في الأذن اليسرى والجبهة والبطن واليد اليمنى والقدم اليسرى التي كسرت أيضا، بالإضافة إلى فقد أحد العينين جراء عملية الاغتيال”. حسب موقع “Juno7” .

وأشارت التحقيقات إلى أن عملية الاغتيال نفذت من قبل 5 مسلحين. كما كشفت أن “الحراس الشخصيين والمقربين للرئيس لم يتعرضوا لأي لإصابات خلال عملية الاغتيال”.

وأضاف الموقع أن “أبناء الرئيس نجوا من العملية وقدموا معلومات عنها، موضحا أنهم غادروا البلاد”. فيما أصيبت زوجته بجروح حرجة جراء عملية الاغتيال، وتتحدث أنباء عن نقلها إلى الولايات المتحدة للعلاج.

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