تراند الفن: “المهندسين”: ندعم تطبيق الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.. والمنظومة تتصدى للتشوه العمراني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية، إن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل 2021، التي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وقدم حشيش خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على إرساء قواعد المنظومة الجديدة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي؛ لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة إلى حيز التنفيذ، مثمنا مشاركة النقابة طبقا لقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر في يونيو 2021 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ويؤكد المتحدث الإعلامي على حرص النقابة الدائم على نجاح المنظومة الجديدة، وتهيب بالمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.

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