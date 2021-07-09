تراند الفن: “القاهرة 24” ينعى العميد إيهاب صلاح الدين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

توفى اليوم، العميد إيهاب صلاح الدين، زوج الزميلة العزيزة الأستاذة مها سالم، الصحفية في مؤسسة الأهرام، والمستشار الإعلامي للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وتتقدم أسرة التحرير بخالص العزاء والمواساة للزميلة الأستاذة مها سالم.

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