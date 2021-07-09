تراند الفن: شاهد أغنية عمرو دياب الجديدة “الدنيا بترقص”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

طرح النجم الكبير عمرو دياب فيديو كليب أغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، وظهر الهضبة خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة حيث تعد هذه الأغنية أولى أغانية التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع فودافون.

الدنيا بترقص من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

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