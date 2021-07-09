تراند الفن: صحف إثيوبية: أديس أبابا تستدعي عدد كبير من دبلوماسييها وبعثاتها في الخارج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علمت أديس ستاندرد من مصادر قريبة من الأمر أن إثيوبيا تغلق عددًا من مواقعها الدبلوماسية وتستدعي عددًا من الدبلوماسيين من البعثات التي ستظل تعمل. وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الاثنين أن إثيوبيا ستخفض عدد بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقالت مصادر لأديس ستاندرد إنه تم استدعاء 18 من موظفي السفارة الإثيوبية في واشنطن العاصمة. كما تم استدعاء خمسة موظفين آخرين من البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، مما أدى إلى خفض مجموع الموظفين في البعثة إلى ثلاثة. علمت أديس ستاندرد أيضًا من خلال مصادر قريبة من الأمر أنه سيتم إغلاق القنصليات الإثيوبية في لوس أنجلوس وفرانكفورت ومينيسوتا وسيتم استدعاء الموظفين إلى ديارهم.

تجدر الإشارة إلى أن قرار فتح قنصلية عامة في مينيسوتا جاء بعد فترة وجيزة من عودة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى منصبه في أبريل 2018. تم افتتاحه في وقت لاحق من ذلك العام، لكن القنصلية الآن ستكون من بين البعثات التي سيتم إغلاقها بعد رئيس الوزراء أبي أحمد. أعلن عن خطط إدارته لتقليص عدد البعثات الخارجية.

أكدت وزارة الخارجية (MoFA) في رسالة بتاريخ 07 يوليو 2021 وأرسلت إلى جميع المواقع الدبلوماسية الخارجية لإثيوبيا، على الحاجة إلى إعادة الهيكلة المؤسسية بسبب جائحة Covid-19 والضغط الاقتصادي الذي أعقب ذلك. بالإضافة إلى ذلك، جاء في الرسالة أن الهيكل المؤسسي الجديد سيكون لصالح تحسين أدائها.

خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء مجلس نواب الشعب (HoPR)، تناول رئيس الوزراء التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، بما في ذلك الاقتصاد والأمن ولا سيما وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية في الحرب الأهلية التي استمرت ثمانية أشهر في تيغراي، وآخرها. الانتخابات العامة للشهر. وأخبر أعضاء البرلمان عن الخطط الجارية لإغلاق 30 بعثة خارجية على الأقل.

وقال أثناء شرحه للخطوة لأعضاء البرلمان مؤكدا أنه كان لأسباب اقتصادية بحتة: ‘ستحتاج إثيوبيا إلى إغلاق 30 من سفاراتها على الأقل’.

علاوة على ذلك، جاءت تصريحات رئيس الوزراء متزامنة مع انتقادات لأداء البعثات الخارجية للدولة. وأوضح رئيس الوزراء، الذي يواجه تحديات متعددة بما في ذلك تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد بسبب الصراعات، والأزمة الاقتصادية بسبب نقص العملة الأجنبية من بين أمور أخرى، الحاجة إلى تغيير في مبادرات السياسة الخارجية للبلاد. وفقًا لموقع وزارة الشؤون الخارجية، تمتلك إثيوبيا حاليًا 59 بعثة خارجية.

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