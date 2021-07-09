فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: انتقد ضابط أمريكي متقاعد أصيب بحروق بالغة في أفغانستان، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد ظهور عبارة (محتوى قد يكون حساسا) على صورته بينما كان يؤدي التحية العسكرية وملامح الحروق ظاهرة على وجهه. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الضابط المتقاعد سام براون أصيب بحروق بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة فيه بأفغانستان. وأضافت أنه قام في ذكرى استقلال الولايات المتحدة الموافق ٤ يوليو برفع صورة له على “تويتر” خلال تأديته التحية العسكرية وملامح الحروق ظاهرة بوضوح على وجهه ويده، وكتب على الصورة عبارة (لا توجد حرية بدون مقابل)، لكنه تفاجأ بتصنيف الصورة على أن بها محتوى قد يجده البعض حساسا، وهو ما جعله ينتقد موقع التواصل الاجتماعي بشدة. وتواصلت الصحيفة مع المتحدث باسم “تويتر” والذي كشف عن أن الصورة اعتبرت ذات محتوى حساس وذلك نتيجة عملية الضبط التي أدخلها المستخدم على إعدادات حسابه المتعلقة بالمحتوى الإعلامي وليس كإجراء اتخذه الموقع تجاهه. وأعلن براون نيته الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة الرقابة عليه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضابط أمريكي أصيب بحروق بالغة يهاجم تويتر بعد عبارة دونها على صورته! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.