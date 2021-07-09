تراند الفن: نيمار يوجه رسالة لجماهير البرازيل الداعمة لميسي في نهائي كوبا أمريكا: عليهم اللعنة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - وجه البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونجم منتخب السامبا، رسالة للبرازيلين الذين سيشجعون الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا خلال المباراة القادمة.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أنا برازيلي بقدر كبير من الفخر ومع الكثير من الحب، حلمي كان دائمًا أن أكون لاعبًا للمنتخب البرازيلي واسمع الجماهير تهتف، لم ولن أقم بتشجيع أي خصم آخر إذا كانت البرازيل ستنافس في نفس المسابقه مهما كانت الرياضة”.

وتابع: “لن أقم بتشجيع ماهو خصمًا للبرازيل سواءً كانت المسابقة في الأزياء أو الأوسكار أو أيًا كان هذا الشيء اللعين، أنا برازيلي وللبرازيل، وأولئك الذين هُم برازيليون ويفعلون ذلك بشكل مختلف، حسنًا سأحترم ذلك ولكن، اللعنة عليهم”.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.

وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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