فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق،

الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون

العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك: ” كابتن شوبير رغم محاولاته أنه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما

قال أمال عزبتونا ليه ما كان من الأول بعد هدف صلاح محسن.

كما آثار خالد الغندور، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي

“ فيس بوك”، برسالة غامضة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي:” خلال ١٠ أيام

هيحصل جدل على موضوع”.

وأثار خالد الغندور حيرة متابعيه على السوشيال ميديا، بشأن

رسالته الغامضة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد فوز الأهلي.. الغندور يهاجم شوبير: شوفوا اللي هيحصل بعد 10 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.