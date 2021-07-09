تراند الفن: مريم المهدي: لهجة إثيوبيا تهديدية لمصر والسودان في مجلس الأمن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن لهجة إثيوبيا اليوم كانت تهديدية لمصر والسودان في مجلس الأمن، كما أن كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن أعطت الموقفين المصري والسوداني الدعم الكبير.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن بحث أزمة سد النهضة، أن دولتي المصب لديهما مخاوف مختلفة حول سد النهضة ويجب حلها.

وفي وقت سابق قالت مريم الصادق إن بلادها تشدد على أهمية الوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة بين الدول الثلاثة لحماية مواطني السودان وحماية السدود السودانية.

وأضافت، خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن ملء سد النهضة الذي يقع بالقرب من حدود السودان، بشكل أحادي من قبل أديس أبابا دون اتفاق يرضي جميع الأطراف من شأنه أن يسبب أزمة إنسانية، خاصة أن أكثر الأراضي السودانية تعتمد على مياه النيل.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أنه لا يمكن للسودان القبول باستخدام إثيوبيا لسد النهضة في ترويع أمن مواطني السودان والمساس بحقوقهم المائية.

وشددت على أن الخرطوم تواصل التزامها بضبط النفس في مواجهة التحركات الأحادية التي أجرتها إثيوبيا خلال الأيام الماضية في سد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.