تراند الفن: تعرف على مواصفات وسعر هاتف Oppo A74

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - يبحث العديد من الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف Oppo A74، الذي يأتي بكاميرات متوسطة بطارية ضخمة وشحن سريع.

مواصفات هاتف Oppo A74:-

هذه هي النسخة الـ4G من الهاتف وهي الموجودة في مصر بشكل رسمي أما النسخة الـ5G من الهاتف فلن تأتي إلى مصر.

يتوفر الهاتف بأبعاد 160.3×73.8×7.95 ملم مع وزن 175 جرام.

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ2G والجيل الثالث الـ3G والجيل الرابع الـ4G.

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنع الهاتف تأتي من بخامات بلاستيكية.

الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع AMOLED بمساحة 6.43 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بتردد 60 هرتز بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش مع أبعاد عرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب حيث تحتل الشاشة نسبة 90.8% من الواجهة الأمامية فقد تم استغلال حواف الهاتف بشكل مقبول جدًا بخلاف الحافة السفلية بالإضافة لتوافق الشاشة التام مع الوضع المظلم الـ Dark Mode.

الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل.

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 662 بتكنولوجيا الـ 11 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وهو نغس معالج Oppo A73 القديم.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.