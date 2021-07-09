تراند الفن: الزمالك يعلق مفاوضات رحيل أي لاعب مؤقتا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - علقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فكرة أي مفاوضات حالية لرحيل أي لاعب عن الفريق، بسبب ضغط المباريات المنتظر وحاجة الجهاز الفني لجميع اللاعبين في هذه المرحلة.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره الخاصة، أن هناك أكثر من عرض بين محلي وخارجي للاعبين في الفريق، ولكن إدارة الزمالك أغلقت الملف تماما بسبب ضغط المباريات والمنافسة على لقب الدوري وهذا هو الأهم في هذه الفترة.

وتسعى اللجنة المؤقتة لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق الذي ينافس على لقب بطولة الدوري في هذه الفترة من أجل حصد اللقب.

ويتبقى للزمالك 7 مباريات في الدوري ويحتاج الأبيض للفوز بها مع تعثر الأهلي من أجل حصد لقب الدوري، حيث يمتلك الزمالك 61 نقطة في المركز الأول جمعها من 27 مباراة.

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