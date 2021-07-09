شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على بعض المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، في المملكة العربية السعودية يتم طرح باقة أسبوعية من العروض بواسطة أسواق بنده التجارية، هذه الأسواق التجارية التي تشمل بداخلها على أقسام من أفضل أنواع المنتجات والسلع على الإطلاق، يثق دائماً العملاء السعوديين في هذه الأسواق ويعتمدون على توفير هذه العروض في منازلهم حيث توفر لهم الكثير، كما أنها تقدم عروض على قسم التنظيف التي تعرضه، وذلك القسم يتوافر. به جميع أنواع المنظفات التي تستخدم استخدامات متنوعة، يفضل الجميع ذلك القسم.

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خصومات بنده هذه الأسواق التجارية دائماً ما يعتمد الشعب السعودي على المنتجات الغذائية التي توفرها، حيث توفر أفضل أنواع المنتجات، كما أنها تعرض بعض الأصناف المستوردة التي يحتاج إليها بعض العملاء، توفر ذلك القسم لعملائها الكرام بأفضل الأسعار ويقبل عليه العملاء بشكل يومي ويفضلون ذلك القسم.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على لب افوكادو دغري 454 جم 21 ريال سعودي.

خصومات بنده كوكتيل المأكولات البحرية أسماك 500 جم 20 ريال سعودي.

فهد غنم فاخر داري 1200 جم 42 ريال سعودي.

قلقاس مع الخضرة أو ملوخية أو فاصوليا خضراء مونتانا 400 جم 3 حبات 7 ريال سعودي.

مفروم بقر أو غنم السعودية 400 جم 2 عبوة 4 ريال سعودي.

بطاطس لامب تويستر أو كريسكت لامب وستون 750 جم 8 ريال سعودي.

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