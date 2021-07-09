تراند الفن: خادم الحرمين يعزي الرئيس الروسي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد – واس : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات . وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد ، وما نتج عن ذلك من وفيات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة ، وأن لا تروا أي مكروه”.

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