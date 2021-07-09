تراند الفن: عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة مباراة المقاولون ونستعد بقوة لمواجهة المقاصة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول مساء اليوم على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

وأكد عبد الحفيظ عقب المباراة أن الأهلي يسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث في جميع مواجهات الدوري، بصرف النظر عن اسم المنافس.

وأضاف أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي بحجم المقاولون، الذي قدم مباراة دفاعية قوية، ولكن في النهاية تمكن الأهلي من تحقيق الفوز.

وشدد عبد الحفيظ على أنه لا فرق في الأهلي بين لاعب أساسي وآخر بديل، وأن الهدف واضح للجميع بضرورة تحقيق الفوز أمام أي منافس، في ظل مشوار الدوري الطويل. مضيفا أن الأهلي تتبقى له 12 مباراة في مشوار الدوري ولديه أفضلية يسعى للحفاظ عليها حتى النهاية.

وقال إن الأهلي سوف يغادر إلى السويس لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، بعد أن أغلق الفريق اعتبارا من اليوم صفحة مباراة المقاولون.

واختتم مدير الكرة حديثه بالتأكيد على التنسيق الكامل مع السفارة المصرية في المغرب قبل السفر لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في السابع عشر من يوليو الجاري.

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