تراند الفن: السيطرة على حريق بحديقة دار الصفا للفتيات الأيتام بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الغرف الملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام، بحى غرب أسيوط.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم، موقع الحريق للاطمئنان على سلامة جميع النزلاء بالدار من فتيات ومشرفات، فضلا عن التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالدار وتواجد وحدة التدخل السريع وإدارة الحالة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدار للوقوف على ملابسات الحريق وتقديم الدعم النفسى لجميع النزلاء.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة، يفيد وقوع حريق محدود بحجرة ملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب.

وعلى الفور، تم توجيه قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 2 سيارة مطافي إلى مكان الحريق، وسيارة إسعاف تحسبا لامتداد الحريق، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق والإطفاء الكامل دون وقوع اية خسائر، باستثناء احتراق بعض قطع الاخشاب والأثاث داخل إحدى الحجرات الملحقة بحديقة الدار، وإشارت التحريات الأولية إلى اشتباه حدوث ماس كهربائى تسبب فى الحريق، كما تم على الفور الدفع بفريق التدخل السريع وفريق إدارة الحالة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى إلى الدار للتعامل مع الأزمة وتداعياتها والتأكد من سلامة جميع النزلاء من الفتيات والمشرفات وتقديم الدعم النفسى لهن.

وفور الإبلاغ توجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى موقع الحريق وتفقد الموقع واطمأن على سلامة جميع نزلاء الدار واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمن بالدار والتقى بالنزلاء من الفتيات والمشرفات للاطمئنان عليهن وطمأنتهن على استقرار الاوضاع والسيطرة عليها.

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