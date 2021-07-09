تراند الفن: موسيماني: تعاملنا بشكل جيد مع مباراة المقاولون وحققنا فوزًا مهمًّا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وأضاف موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي: “مباراة اليوم كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز”.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه غير طريقة اللعب من خلال تقليل عدد المدافعين وزيادة القوة ‏الهجومية، ونجح الفريق في إدارة المباراة ولذلك سجل هدفين.

وأوضح موسيماني، أنه شاهد مباريات لفريق المقاولون العرب، الذي لعب بشكل مختلف خلال مواجهة ‏الأهلي عن المباريات الماضية له.‏

وشدد على أن الأهلي حقق هدفه من خلال نظافة الشباك وتسجيل الأهداف، وذلك ‏من خلال الصبر، خاصة أنه مع مرور الوقت الأمر كان يزداد صعوبة على الأهلي.‏

وواصل موسيماني حديثه: “هذه هي كرة القدم، لا بد أن نتقبلها، خاصة عندما نواجه فريقًا يدافع ‏بـ7 لاعبين”.‏

وأكد المدير الفني أنه حرص على تحقيق الفوز والسير خطوة بخطوة من خلال التركيز في ‏مباراة مصر المقاصة، ومن ثم الإعداد لمباراة كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لن يفكر الآن في مباراة نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا وأمامه مباراة مهمة في بطولة الدوري أمام المقاصة.‏

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