فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - ألقت قوات الأمن القبض على “موكا حجازي”، بعد

تداول فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع وهي تؤدي رقصات

وحركات مثيرة شبه عارية.

واعترفت فتاة التيك توك موكا حجازي امام جهات التحقيق عقب

القبض انها تبث الفيديوهات المنافية للآداب رغبه منها فى الثراء السريع .

وقالت موكا حجازي انها أنشأت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

تيك توك وانستجرام وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء بغرض الشهرة وتحقيق

أرباح .

وأضافت ان أحد الاشخاص قام بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع

وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق نسب مشاهدة، كما اعترفت بممارستها الأعمال

المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها

بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبرتطبيقات « تيك توك

وإنستجرام ويوتيوب ».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موكا حجازي تفجر مفاجأة في اعترافاتها أمام النيابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.