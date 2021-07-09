تراند الفن: وزير الري الإثيوبي: خزان سد النهضة أصغر بمرتين من السد العالي في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إن خزان سد النهضة أصغر بمرتين من خزان السد العالي في مصر.

وأضاف وزير الري الإثيوبي، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن سد النهضة في المكان الصحيح وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة.

وأوضح أن اليوم يتم التدقيق في مجلس الأمن بتشغيل سد لتوليد الطاقة وهو أمر غير مسبوق.

فيما قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها تؤكد قيادة العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بواسطة الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل لاتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.

وأضافت، خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن السودان كان ولا يزال يقر بحقوق إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، بشرط أن يتم ملؤه وتشغيله باتفاق بين الدول الثلاثة، دون إلحاق ضرر بدولتي المصب.

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