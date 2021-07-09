فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو ظهور الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز في حفل زواج ابنته على الأمير فيصل بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز مساء اليوم بمدنية الرياض. ووثق الفيديو الذي نشره حساب “صور آل سعود” بموقع “تويتر” الأمير فهد وهو يستقبل ضيوفه الذين أتوا لتهنئته ويرحب بهم بابتسامة هادئة. وأظهرت اللقطات الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز والد العريس، يجلس بجانب الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز والد العروس خلال الاحتفال بزواج الأمير فيصل بن منصور. كما أظهر فيديو آخر الأمير منصور لحظة توديعه لأخيه الأمير فهد بعد نهاية الاحتفال بزواج ابنه على ابنة الأخير.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : احتفال الأمير فهد بن تركي بزواج ابنته على الأمير فيصل بن منصور بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.