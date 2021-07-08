شوف عروض العثيم اليوم 9 يونيو 2021 وأقوى الخصومات والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، توفر إليكم أسواق العثيم مع بداية كل أسبوع مجموعة من العروض المناسبة لكافة العملاء، فأسواق العثيم حريصة على أن توفر لعملائها كافة المنتجات بكافة الأسعار، فتعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو إجازات وإليكم في ذلك المقال بعض المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل أسواق العثيم.

عروض العثيم اليوم

تتعدد المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل أسواق العثيم ومن أبرز هذه المنتجات كلاً من التالي صينية مستطيلة ديليمانو ومقلاة بي أند دي وترمس بي أند دي وأكوب زجاجية مع مصاص بي اند دي كما أن العروض تحتوي على طقم ملاعق بي اند دي مكون من ستة قطع ومن أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العروض أيضاً كلاً من صندوق غذاء ستانلس ستيل بي اند دي.

عروض العثيم الأسبوعية

وتوفر العروض أيضا مناديل كلينكس بالسم 8 عبوات بالإضافة لمناديل كلينكس ويحتوي العرض أيضاً على عروض مناديل كلينكس للأغراض المنزلية، تشمل العروض أيضاً عل ورق ماكسي كلنيكس 500 متر بالإضافة لورق حمام داري سوفت كلينكس 16+4 رول مجاناً ويشمل العرض أيضاً فوطة الترا الرفيعة كوتكس 20 فوطة، وزيت دوار الشمس نور 2×1.5 لتر بالإضافة لكيلو من الطماطم.

عروض أسواق العثيم السعودية

من أهم المنتجات التي يتوفر عليها العروض كلاً من بسكويت كريمة ديمة 16×30 جرام كما أن العرض يحتوي على معمول تمر البطل 16×16 جرام وبالإضافة لمعمول بالتمر دمية 16×16 جرام، بالإضافة لبسكويت الشاي غندور 12×90 جرام والعرض يحتوي أيضاً على بسكويت بالتمر ديمه 15×25 جرام بالإضافة لكيلو من البصل، يحتوي العرض أيضاً على الأرز السيلي بسمتي الضعلان 10 كيلو.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث من خلال هذا السوق سيكون بإمكانكم الحصول على الكثير من المنتجات بأقل الأسعار، فأسواق العثيم تعمل على مدار اليوم من أجل أن توفر إليكم كل ما تحتاجون إليه، ففي هذا الأسبوع استطاعت أسواق العثيم أن توفر إليكم عروض على جميع المنتجات وفي كافة فروعها فعليكم سرعة التوجه منعاً لأن تفوتكم هذه العروض.