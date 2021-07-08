تراند الفن: وزير الخارجية: ملايين المصريين والسودانيين يعيشون في خطر أمام سد إثيوبيا العملاق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملايين المصريين والسودانيين يعيشون في خطر كبير أمام سد النهضة العملاق.

وأضاف شكري، خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة، أن الأفعال الإثيوبية دفعت مصر إلى الطلب من مجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الأزمة، مؤكدًا الثقة التامة في قرارات مجلس الأمن التي تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان.

وشدد على أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته مثل ذلك تهديدًا أكبر على حياة المصريين، مؤكدًا أن الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، وأن مصر ما زلت نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا.

وانطلقت منذ قليل جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع، بالإضافة إلى مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية.

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