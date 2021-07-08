فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن حركة “طالبان” الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي “إسلام قلعة” الواقع بين إيران وأفغانستان. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحركة سيطرت أيضا على معبر “أبو نصر فراهي”. ووفقاً لـ”روسيا اليوم” فإن “طالبان” سيطرت على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران و أفغانستان. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جنودا أفغانا لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة “طالبان” على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي “إسلام قلعة” بين البلدين. كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر جنودا إيرانيين ومقاتلين من “طالبان” في المعبر الحدودي “إسلام قلعة”. من جهته، أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، تعليق التجارة مع أفغانستان في المعبرين بعد سيطرة “طالبان” عليهما، داعيا التجار إلى عدم التوجه إلى المعبرين على الجانب الأفغاني منهما.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/29.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. “طالبان” تسيطر على معبرين حدوديين بين إيران وأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.