تراند الفن: بالفيديو: فتاة تطارد محمد نور وتصوره .. ردة فعله!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : تداولا رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لقيام “معجبة” بتصوير محمد نور، لاعب نادي الاتحاد السابق، أثناء تجوله فجأة. وظهرت الفتاة وهي تقول لمحمد نور في الفيديو : “وقف.. لازم أصورك”، ليقف “نور” ويلتفت لها قائلاً: “كيف الحال”. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو لينتشر بقوة.

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