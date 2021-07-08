تراند الفن: “وتنسابُ يا نيلُ حرًا طليقًا”.. ما قصة بيت الشعر الموجود على بيان وزير الخارجية في مجلس الأمن؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - وتنسابُ يا نيلُ حرًا طليقًا لتحكي ضِفَافُكَ معنى النضالْ”، كلمات على أجندة بيان وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة.

والكلمات هي النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية من تأليف الشاعر المصري فاروق جويدة، حيث تبرز أهمية النيل العظيم لجنود مصر وشعبها منذ القدم، ومن ثم استعان بها وزير الخارجية المصري.

وتقول أبيات النشيد الوطني للقوات المسلحة:

رسمنا على القلب وجه الوطنْ نخيلًا ونيلًا وشعبًا أصيلا

وصناكِ يا مصرُ طولَ الزمنْ ليبقى شبَابُك جيلًا فجيلا

على كل أرضٍ تركنا علامة قلاعًا من النور تحمي الكرامةْ

عروَبتَنا تفتديكِ القلوب ويحميكِ بالدمِ جيشُ الكنانة

وتنسابُ يا نيلُ حرًا طليقًا لتحكي ضِفَافُكَ معنى النضالْ

وتبقى مدى الدهرِِ حِصنًا عريقًا بصدقِ القلوبِ وعزمِ الرجالْ

رسمنا على القلبِ وجه الوطنْ نخيلًا ونيلًا وشعبًا أصيلا

وصناكِ يا مصرُ طـولَ الـزمن ليبقى شـبَابُكِ جـيلًا فجـيلا

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