فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف الفنان المصري هاني شاكر، تفاصيل حالته الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى. وقال هاني شاكر عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: “بعتذر جدًا عن حفل اليوم، وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان”. وتابع: “عندي ضربات قلبي مش متظبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة”. وأكمل هاني شاكر: “بجد بـ أعتذر من قلبي كان نفسي أكون معاكم، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدًا للحفل، لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم، لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة”. والجدير بالذكر أن هاني شاكر كان مقررًا له مساء الخميس، إحياء حفل غنائي كبير بدار الأوبرا المصرية، ولكن تم الغائه بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. أول تعليق من الفنان هاني شاكر بعد إلغاء حفله ودخوله العناية المركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.