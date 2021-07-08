تراند الفن: شاهد: صورة نادرة للملك سلمان في شبابه يقف خلف والده المؤسس والكشف عن المناسبة ومكانها وتاريخها

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال فترة شبابه.

ويظهر في الصورة المتداولة الملك عبدالعزيز، خلال استضافته للرئيس المصري آنذاك، محمد نجيب، برفقة عدد من الضباط المصريين.

ويقف خلف الملك عبدالعزيز والرئيس المصري، كل من الأمير طلال والملك سلمان، إضافة إلى الشيخ يوسف ياسين وغيرهم من المرافقين.

وتعود الصورة التي جمعت الملك المؤسس، بمحمد نجيب، إلى عام 1953م، في مدينة الطائف، خلال تواجدهم على مأدبة طعام.

ولم يبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من العمر آنذاك، 20 عامًا، حسبما قال مغردون.