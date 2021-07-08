تراند الفن: مندوبة سانت فنسنت: النيل شريان رئيس لمصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - قالت مندوبة سانت فنسنت والجرينادين لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، إن النيل هو شريان رئيس لمصر.

وأضافت مندوبة سانت فنسنت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشان أزمة سد النهضة، أننا لا بد من أن نجد حلًا لضرورة سد النهضة.

وقال ممثل المملكة المتحدة، خلال الجلسة، إن الوصول إلى اتفاقية ملزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا يتطلب تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف، مضيفًا أنه يمكن لمصر وإثيوبيا والسودان التوصل إلى اتفاق من خلال تقديم الدعم الكامل من كافة أطراف المجتمع الدولي.

وانطلقت منذ قليل جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع، بالإضافة إلى مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية.

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