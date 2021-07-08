تراند الفن: منع الزيارة عن الفنان هاني شاكر بعد نقله للعناية المركزة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - منعت إدارة المستشفى الذي يمكث فيه الفنان هاني شاكر حاليًا، الزيارة عنه، بعد دخوله العناية المركزة إثر معاناته من مشاكل في القلب.

وطمأن هاني شاكر الجمهور على حالته الصحية، ووجّه الشكر لكل من حرص على السؤال عنه، وذلك في منشور عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب أمير الغناء العربي في منشوره: “جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري علي سؤالهم عني|”.

وتابع: “أنا موجود في المستشفي تحت الرعاية الطبية حاليًا وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي|”.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، أن هاني شاكر تعرض لأزمة صحية بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرض له بعد إجرائه بروفات حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بدار الأوبرا.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هاني شاكر انتهى من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس الموافق 8 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسيتم تحديد موعد آخر، وذلك بعد تعرض الفنان لأزمة صحية إثر مشاكل في القلب.

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