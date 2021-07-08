تراند الفن: فان جال يهاجم نظام يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - تحدث لويس فان جال، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا عن مستقبله بعد 40 عامًا في مجال التدريب.

وقال فان جال في حوار مع صحيفة ليكيب ردًّا على سؤال: ‏بعد قضاء 40 عامًا في هذا المجال، هل مللت من مشاهدة المباريات؟: أنا لست متعبًا، أشاهد الكثير من المباريات، أكثر من المباريات التي ستود زوجتي مني مشاهدتها، لكني حللت في المستوى العالي لـ40 عامًا، لذا أفضل مشاهدة مبارياتي، لكني لم أشاهد الكثير من المباريات في اليورو”.

وتابع منتقدًا نظام بطولة اليورو قائلًا: “الاتحاد الأوروبي أخطأ خطأً جسيمًا بتحويل البطولة من 16 منتخبًا لـ24 كان عليهم التفكير بنظامٍ مختلف. انظروا لما حدث، الكثير من المباريات غير جيدة للمشاهدة. هل شاهدتهم الكثير من المباريات الممتعة في الدور الأول؟”.

وواصل:” ‏نرى مجموعاتٍ أخرى تشهد تواجد فرقًا أضعف، في لعبة الهوكي، هناك تصنيف A،B،C ويلعب كل فريقٍ حسب تصنيفه، كل المباريات يجب أن تكون ممتعة، مبارياتٌ كمباريات كرواتيا واسبانيا وفرنسا وسويسرا التي نريد مشاهدتها”.

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