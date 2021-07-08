تراند الفن: حبس عامل قتل جاره بـ “سكين” في العاشر من رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا بحبس عاملًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل جاره بطعنه طعنة نافذة بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة العاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد صالح فودة، مأمور قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بوصول المدعو “الحسيني.م.ع” 42 سنة، حداد، مُقيم بالعاشر من رمضان، إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أشرف خشنية، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، جار المجني عليه، والذي أنهى حياته بطعنه بسلاح أبيض “سكين” إثر خلافات مالية بينهما.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 جُنح ثالث العاشر من رمضان لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.