تراند الفن: نورا دويدار تشارك بكتاب “من كل الثمرات” في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب “من كل الثمرات”، للكاتبة نورا دويدار، ويُعد هذا العمل أولى أعمالها الأدبية التي تُشارك بِه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52.

وصرحت الكاتبة بأن “كتاب من كل الثمرات يحتوي على موضوعات متنوعة على المستوى الفكري، والثقافي، والاجتماعي، والتنموي، والديني، حاولت أن يكون لهذا الكتاب العديد من الأهداف التي تنفع القارئ عند قراءته للكتاب، فهناك مواضيع تركز على علاقة الإنسان بربه، ومواضيع أخرى تفيد القارئ في تعامله مع الأحزان، والآلآم التي تعكر صفو حياته، ومواضيع أخرى تناقش الحب، والرحيل، وغيرها من الكثير من القضايا”.

وعن تجربتها في الكتابة، قالت: “قصتي مع الكتابة لم تكن مقرونة بالقراءة أبداً، فأنا أقرأ منذ الصغر وكنت أحلم بأن يكون لدي مكتبة صغيرة في بيتي، أما تجربتي مع الكتابة بدأت بكتابة المذكرات اليومية، فكنت أحيانًا أكتب بالعامية وأحيانًا باللغة العربية الفصح، كما كنت أهادي أصدقائي في المناسبات المختلفة بأبيات شعر، وأيضا كنت أكتب الرسائل القصيرة وكانت تنال اعجاب الجميع، وبعد أن تجاوزت سن الخامسة والعشرين بدأت أفكر في نشر أول عمل لي، وكتاب “من كل الثمرات” هو أول كتاب ليّ”.

من أجواء الكتاب: كلنا أنت: يخرج الأمل من ضحكاتنا، يختلط لدينا الأمل بالعجز كثيرا في جنباتنا.

كلنا أنت: خذلت قلوبنا تحطمت علي أبواب من نحب آمالنا، تاهت منا أرواحنا، سالت علي الخدود مدامعنا، أنهك السهر أجسادنا، تكحلت عيوننا بالوجع والآلام.

كلنا أنت: كسر بخاطرنا، فقدنا عزيزنا، دمرتنا وحدتنا، يتملكنا اليأس كثيرا

نموت وتحيينا صرخات أرواحنا

ولكننا متفائلون يا صديقي

واثقون بأن شيئا سيحدث سيغير كل شيء

واقفون علي باب ربنا ولن نحيد عنه أبدا

صابرون علي ما نحن فيه

راضون بما كتبه الله لنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.