تراند الفن: موسيماني يعاين أرضية ملعب بتروسبورت قبل مواجهة المقاولون العرب (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب بتروسبورت، قبل انطلاق مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

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