تراند الفن: بالفيديو.. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة بشأن قطاع الترفيه في المملكة

صحيفة المرصد : أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن قطاع الترفيه سيكون منافسًا للعقارات والأسهم، معتبرًا آياه مصدر دخًلا للمواطنين والمستثمرين في المملكة.

وقال تركي آل الشيخ لقناة العربية: “كان لي كلام مهم نتيجة ما سمعت من سيدي ولي العهد، والدعم اللا محدود، وقولت في أول يوم إن قطاع الترفيه راح يكون من القطاعات اللي تنافس العقار والأسهم، وراح تكون مصدر دخل مهم هي والسياحة وغيرها للمواطن وللاستثمار في المملكة”.

والجدير بالذكر، أن هيئة الترفيه، وقعت مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية لتقديم تمويلات ميسرة تصل في مجموعها إلى 500 مليون ريال.