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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن قطاع الترفيه سيكون منافسًا للعقارات والأسهم، معتبرًا آياه مصدر دخًلا للمواطنين والمستثمرين في المملكة.
وقال تركي آل الشيخ لقناة العربية: “كان لي كلام مهم نتيجة ما سمعت من سيدي ولي العهد، والدعم اللا محدود، وقولت في أول يوم إن قطاع الترفيه راح يكون من القطاعات اللي تنافس العقار والأسهم، وراح تكون مصدر دخل مهم هي والسياحة وغيرها للمواطن وللاستثمار في المملكة”.
والجدير بالذكر، أن هيئة الترفيه، وقعت مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية لتقديم تمويلات ميسرة تصل في مجموعها إلى 500 مليون ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة بشأن قطاع الترفيه في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.