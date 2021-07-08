شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية، متجر اكسترا من المتاجر التي تمتلك شعبية كبيرة جداً في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن المتجر متخصص في بيع الكثير من المنتجات على سبيل المثال الأجهزة الكهربائية كالغسالات والبوتاجازات وغسالات الصحون والجوالات والأجهزة اللوحية وغير ذلك، وإليكم في هذا المقال أفضل عروض متجر اكسترا على الأجهزة الكهربائية. عروض اكسترا السعودية أفضل خصومات متجر اكسترا في السعودية: عروض اكسترا اليوم كلاس برو، غسالة تعبئة علوية 7 كيلو باللون الأبيض وصل سعرها إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

وصل سعر كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الفحمي إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3399 ريال سعودي.

كلاس برو غسالة تعبئة أمامية، 6 كيلو، 8 برامج باللون الأبيض وصل سعرها إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا اليوم على كاندي غسالة فتحة أمامية، تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2309 ريال سعودي.

خصومات اكسترا إل جي غسالة تعبئة أمامية، غسيل 14 كيلو/8 كيلو باللون ألأبيض وصل سعرها إلى 5499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8239 ريال سعودي.

إل جي غسالة تعبئة أمامية، غسيل 9 كيلو/ 6 كيلو وصل سعرها إلى 3349 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5999 ريال سعودي.

هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قدم، 504 لتر باللون الرمادي وصل سعرها إلى 3099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 4799 ريال سعودي.

كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2899 ريال سعودي.

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