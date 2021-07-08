شوف اقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا من الراجحي وعبداللطيف جميل اقل من الف ريال سعودى

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عمر شويل - جدة اقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا من الراجحي ، يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يحبون اقتناء السيارات الحديثة وخاصة إذا كانت من علامة تويوتا وهي واحدة من أبرز السيارات التي تتمتع بكثير من المميزات التي تجعل جميع الأشخاص لا يرغبون إلا بشراء معظم فئات وأنواع سيارات، واليوم يقدم لكم بنك الراجحي بالتعاون مع عبد اللطيف جميل أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا.
اقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا من الراجحي
يقدم إليك مصرف الراجحي بالتعاون مع معرض عبد اللطيف جميل أفضل عروض تقسيط لسيارة تويوتا لاند كروز 2021، كما أن مصرف الراجحي من الأماكن الذي تفاجأ العملاء دائماً وتقدم إليهم كل ما هو أفضل من خدمات تمويلية سواء لشراء السيارات أو العقارات، ويأتي لكم بعرض تقسيط يتم سداده على حوالي 60 شهر بحيث أن يكون سعر القسط ما يقارب 2823 ريال بجانب إلى إضافة النسبة المحددة لأخر دفعة سداد والتي يتم تقديرها بحوالي 40%.
فكل ما سيقوم بنك الراجحي بطلبه من العملاء هو سداد أول قسط بدون دفع مقدم وهذا تابع لكافة الشروط والأحكام الخاصة بالراجحي، ويعتبر هذا واحد من أهم عروض التقسيط الذي يقدمه بنك الراجحي لكل عملائه الذين يرغبون في شراء سيارة ولا يمتلكون ثمن السيارة الأساسي.
مميزات عروض تقسيط سيارة تويوتا الراجحي وعبد اللطيف جميل
يتمتع هذا العرض بكثير من المزايا التي تجعل العميل ينجذب لها ويرغب الحصول على سيارة تويوتا من عروض بنك الراجحي ومن أهم ما يتميز به هذا العرض عن غيره من العروض التالي:
- يمكن للعميل أن يحصل على السيارة بدون القيام بدفع مقدم وبدون الحصل على فائدة.
- يتم سداد القسط على مدار 60 شهر تقريباً.
- كما يوجد ضمن العرض سيارة يارس وهي من السيارات الأكثر تميزاً وتحتوي على مواصفات مماثلة لسيارة لاند كروز.
- من الممكن أن يقوم صاحب السيارة بتأخيرها لمدة 5 سنوات.
- يقوم مصرف الراجحي بعرض تقسيط 689 ريال سعودي شهرياً لسيارة يارس.
- يقدم مبلغ 53 ألف ريال سعودي كتمويل لسيارة يارس.
- يتم تقديم مبلغ 72000 ريال تمويل للحصول على سيارة كورولا.
- لا يدفع العميل أي نوع من الرسوم عندما يتقدم للحصول على السيارة.
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