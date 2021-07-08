شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية، في المملكة العربية السعودية تقدم أسواق عبد الله العثيم للشعب السعودي الكثير من الهايبر ماركتس الخاصة بهم، والتي يقومون بتوريدها في مواقع منفصلة في المملكة، ولديهم أيضًا فروع أخرى خارج المملكة، تقدم أسواق عبد الله العثيم أفضل المنتجات في الأسواق التجارية التي يمتلكونها، والتي يتم عرضها أيضًا على موقع عبد الله العثيم، وتقدم في هذا الموقع المزايا المتنوعة التي يحصل عليها عملائها أثناء الشراء.
عروض العثيم السعودية
داخل المملكة العربية السعودية توفر لك أسواق العثيم قسمًا لمنتجات النظافة وقسمًا للعناية الشخصية بوظائفها المختلفة، في هذا القسم يقدم أفضل الخصومات على مختلف المنتجات بما في ذلك الحفاظات، وأيضاً منتجات العناية بالجسم والشعر، التي تناسب الجميع. كما أنها توفرها بسعر رخيص وتوفرها أيضًا على موقع الويب الخاص، حيث تقدم هذه الأسواق دائمًا خدمات متنوعة للمواطنين السعوديين:
عروض العثيم على الأغذية المجمدة
- عروض العثيم اليوم بطاطس رفيعة مقلية، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم أفخاذ دجاج رفيعة، وزن 900 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.
- دجاج ساديا مجمد، وزن 1100 جرام، بسعر 126.95 ريال سعودي للكرتون بدلاً من 154 ريال سعودي.
- برجر بقري، وزن 672 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال سعودي.
تخفيضات الغثيم
- دجاج بروستد زينغ فيليه، وزن 1000 جرام، بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 47.95 ريال سعودي.
- دجاج بروستد كلاسيك شرائح، وزن 750 جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
- برجر دجاج السنبلة، عدد 24 قطعة، بسعر 27.95 ريال سعودي.
- بامية اكسترا السنبلة، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي.
- خضار مشكل/ فاصوليا السنبلة، وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.
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