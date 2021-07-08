تراند الفن: تحذير مهم بشأن رقم الجوال المسجل والمفعل في «منصة أبشر»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - نصحت منصة “أبشر” الإلكترونية بعدم استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، يؤدي إلى تعطيل حسابك”.

وأضافت منصة أبشر أن هذه المشكلة المترتبة على استخدام رقم الجوال المفعل في المنصة، يتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية.

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