تراند الفن: 36 ولاية أمريكية تُقاضي “جوجل” بسبب انتهاكات متجر “بلاي”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - رفعت 36 ولاية أمريكية قضايا ضد شركة “ألفابيت” بدعوى أنها تسيء استخدام سلطتها بشكل غير قانوني في بيع التطبيقات وتوزيعها من خلال متجر “جوجل بلاي” على الأجهزة المحمولة.

وفي شكوى مرفوعة في محكمة فيدرالية بسان فرانسيسكو، قال المدّعون العامّون للولايات المعنيّة، إن “جوجل” استخدمت أساليب مناهضة للمنافسة لأجل إحباط منافسيها، والتأكد من أن المطوّرين لا يملكون خيارًا سوى متجر “جوجل بلاي” للوصول إلى المستخدمين، ثم تقوم “جوجل” بعد ذلك بفرض عمولة “باهظة” تصل إلى 30% على مشتريات التطبيقات، وفقًا للولايات.

وفق بلومبرج، اتُهمت “جوجل” بالدفع إلى شركة “سامسونج”، أكبر شركة مُصنّعة لنظام “أندرويد”، لضمان عدم تطوير الشركة الكورية لمتجر تطبيقات منافس خاص بها.

بالإضافة إلى ذلك، وزعت “جوجل”، بعد بدء شركة “إيبيك غيمز” (Epic Games) المصُنّعة لـ”فورت نايت”، تطبيقها خارج متجرها، “بشراء” مطوّري البرامج لثنيهم عن فعل الشيء نفسه، وفقًا للشكوى التي لم تتضمن تفاصيل هذه المدفوعات.

من جانبها، علّقت “جوجل” على الدعوى القضائية بقولها إنها “أخطأت” عندما قصُرت تعريف سوق التطبيقات على أجهزة “أندرويد” فقط، وتجاهلت التنافس بين “جوجل” وشركة “أبل” على المطوّرين والمستهلكين

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