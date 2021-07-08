تراند الفن: بالخطوات.. طريقة إيقاف الأرقام الغريبة والمزعجة بهواتف آيفون

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - يعاني البعض من مستخدمي هواتف آيفون، من ورود اتصالات من أرقام غريبة والتي تسبب حالة من الإزعاج خاصة إذا كانت في الصباح أو وقت متأخر من الليل.

وفي هذا السياق، أوضح د. سليمان السمّاحي، مُؤسس ورئيس سابق متطوًّع لجمعية حماية المستهلك، طريقة إيقاف الأرقام الغريبة التي تسبب الإزعاج للمستخدم.

وقال السمّاحي، عبر حسابه في “تويتر”: “هل ترغب في إيقاف إزعاج أي اتصال من أرقام غريبة؟ هناك ميزة في جهاز الـ iPhone تستطيع من خلالها منع أي اتصالات مزعجة من أرقام غريبة.

وقال إنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

١- اذهب للاعدادات Settings

٢- اختر الهاتف Phone

٣- اضغط على خيار إسكات المتصلين الغير معروفين Silence unknown caller، واختر تشغيل ON ، وفي هذه الحالة لن تصلك أي اتصالات مزعجة.

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